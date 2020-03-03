الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز









أجرت إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إتصالات مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين لإبداء تخوفها من تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري رابطة الأبطال.





وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلي علي قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لإختيار الحكم الجامبي الذي يحمل مشاعر غير طيبة للنادي الأهلي و لاعبيه وجماهيره لهذه المباراة وذلك استنادا إلي وقائعه التحكيمية المتعددة في أوقات سابقة والتي حملت ظلما واضحا للأهلي من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.





ويسعي الأهلي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة لذا أبدي قلقه وتخوفه من الإصرار غير المبرر علي إسناد مباراة العودة أمام صن داونز للحكم الجامبي الذي سبق وأن أدار مباراة الفريقين في إياب نفس الدور العام الماضي وظهر بشكل غير طيب علي الإطلاق بل وقام بالتغاضي عن احتساب هدف صحيح سجله جونيور أجايي فضلا عن منحه الفرصة للاعبي صن داونز وقتها لاهدار الوقت بشكل متكرر إلي جانب صافرته المتكررة التي حجمت لاعبي الأهلي وساهمت في وداع البطولة.





تجدر الإشارة أيضا إلي أن جاساما سبق وأن ساهم في حرمان الأهلي من التتويج بدوري أبطال إفريقيا في نسخة 2017 عند مواجهة الوداد في إياب الدور النهائي من خلال احتساب مخالفات وهمية للاعبي الفريق المغربي فضلا عن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح مهاجم الأهلي وقتها المغربي وليد أزارو إلي جانب عدم الدقة في احتساب الوقت بدل الضائع الذي كان واضحا تماما بعد إيقاف المباراة أكثر من مرة بسبب شماريخ جماهير الوداد .





.. و أمام ما سبق الإشارة إليه جاء طلب الأهلي الي مسؤلي الاتحاد الإفريقي بشأن تطبيق العدالة التحكيمية للجميع في مباراة صن داونز وأن يتم وضع الحكم الجامبي بكاري جاساما تحت الرقابة من جانبهم لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للأهلي ومنافسه.



