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ننشر عناوين وهواتف مستشفيات الحميات للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ"كورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:20 م
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بوابة الفجر
منى صموئيل
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خصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن برقم 105 للإبلاغ عن حالات الإشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، وايضًا لتقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن الفيروس المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة به.

ومن جانبها تسعرض "الفجر"، خلال السطور القادمة عناوين وأرقام تليفونات مستشفيات الحميات التي يتوجب على من يشعر بإي أعراض للفيروس التوجه لها للاطمئنان على صحته، والتي جاءت كالتالي:

- مستشفى حميات العباسية

العنوان: 1ش امتداد رمسيس – بجوار المحطة الدولية
التليفون: 23425126


- مستشفى حميات إمبابة 

العنوان: شارع كورنيش النيل – إمبابة الجيزة
التليفون: 33112430


- مستشفى حميات حلوان 

العنوان: 11 شارع فريد سرحان – حلوان
التليفون: 25561530

مستشفى حميات الإسكندرية

العنوان: أمبروزو – أمام سجن الحضرة
التليفون: 4293144


للإبلاغ من الإسكندرية: قطاع الطب الوقائي
التليفون: 3937161

المعلومات التي يجب توافرها عند الإبلاغ في حالة اشتباه بفيروس كورونا:

- اسم المصاب
- عمر المصاب
- المدة التي ظهرت عليه الأعراض
- عنوان المنطقة التي يتواجد بها
- إذا كان المصاب قادما من دولة أجنبية

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الكلمات المفتاحية

الإبلاغ عن كورونا أرقام وهواتف مستسفيات الحميات

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