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عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:18 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تدريب الطلاب على إخلاء المدارس إجراء سنوي، وليس بجديد، حيث صدر قرارا به منذ 2016، وليس له أي علاقة بالكورونا.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذا التدريب يجرى في كل العالم، حيث يدربون الطلاب على الإخلاء السريع، وهو إجراء اعتيادي متعلق بالطوارىء فقط، نافيا ما تردد على منح إجازة من 7 إلى 19 مارس، معقبا: "هذا غير صحيح وغير وارد".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن ما أيثير أن الوزارة ستمنح إجازة للمدارس، يدخل في إطار إثارة البلبلة وتهديد الأمن والسلم، معقبا: "المرادي مش هنسيبهم".

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وزير التعليم إخلاء المدارس

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