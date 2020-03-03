Advertisements
Advertisements
Advertisements

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:12 م
Advertisements
مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستكمل نادي برشلونة مبارياته في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت المقبل بمباراة فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر المسابقة المحلية.

وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب كامب نو.

وفي الرابع عشر من مارس يلتقي نادي برشلونة مع فريق مايوركا، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ثم يستضيف برشلونة نظيره ليجانيس، يوم الثاني والعشرين من مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

ثم يحل برشلونة ضيفا على فريق إشبيلية يوم الخامس من شهر إبريل المقبل، قبل أن يستضيف أتلتيك بلباو يوم الثاني عشر من نفس الشهر.

ويحتل برشلونة ضيفا ثقيلا على فريق سيلتا فيجو يوم الثاني والعشرين من إبريل، قبل أن يستضيف فريق أتلتيكو مدريد يوم السادس والعشرين من نفس الشهر، على ملعب كامب نو.

ويوم الثالث من شهر مايو يلتقي برشلونة مع فريق فياريال، قبل أن يستضيف فريق إسبانيول يوم 10 من نفس الشهر، في مباراة الديربي.

وبعدها بثلاثة أيام يخرج برشلونة لملاقاه فريق بلد الوليد، قبل أن يستضيف أوساسونا يوم السابع عشر من شهر مايو.

ويختتم برشلونة مبارياته هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني بمباراة ألافيس، يوم الرابع والعشرين من شهر مايو المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ حوالي 4 ساعات

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

منذ أقل من ساعتين

البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ 42 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 18 ساعة

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

منذ ساعة و 19 دقيقة

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

منذ 36 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status