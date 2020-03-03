12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

يستكمل نادي برشلونة مبارياته في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت المقبل بمباراة فريق ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر المسابقة المحلية.





وتقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب كامب نو.





وفي الرابع عشر من مارس يلتقي نادي برشلونة مع فريق مايوركا، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.





ثم يستضيف برشلونة نظيره ليجانيس، يوم الثاني والعشرين من مارس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





ثم يحل برشلونة ضيفا على فريق إشبيلية يوم الخامس من شهر إبريل المقبل، قبل أن يستضيف أتلتيك بلباو يوم الثاني عشر من نفس الشهر.





ويحتل برشلونة ضيفا ثقيلا على فريق سيلتا فيجو يوم الثاني والعشرين من إبريل، قبل أن يستضيف فريق أتلتيكو مدريد يوم السادس والعشرين من نفس الشهر، على ملعب كامب نو.





ويوم الثالث من شهر مايو يلتقي برشلونة مع فريق فياريال، قبل أن يستضيف فريق إسبانيول يوم 10 من نفس الشهر، في مباراة الديربي.





وبعدها بثلاثة أيام يخرج برشلونة لملاقاه فريق بلد الوليد، قبل أن يستضيف أوساسونا يوم السابع عشر من شهر مايو.





ويختتم برشلونة مبارياته هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني بمباراة ألافيس، يوم الرابع والعشرين من شهر مايو المقبل.



