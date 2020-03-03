ننشر قرار محافظ الدقهلية في واقعة دخول طالب بحمار مدرسة ميت الفرماوي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن التحقيق في واقعة الفيديو المتداول لطالب متطيًا حمار في مدرسة ميت الفرماوي المشتركة.



وقرر مختار إحالة مدير المدرسة وفرد الأمن للتحقيق إلى جانب غلق الممر الذي سلك منه الطالب ممتطيًا الحمار.



وكان صرح علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتغليم بالدقهلية أنه جاري فحص الفيديو المتداول لدخول طالب بحمار مدرسة، وشدد وكيل تعليم الدقهلية علي اتخاذ مافة الاجراءات القانونية حيال المتسببين.



وكان تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك المخصص لتداول مقاطع الفيديو مقطع فيديو يظهر طالب يمتطى دابة "حمار" ويدخل بها داخل مدرسة ميت الفرماوي الثانوية المشتركة التابعة لمركز ميت غمر قي محافظة الدقهلية.



وأظهر الفيديو المتداول طالب يمتطى حمار ويدخل إلى المدرسة الثانوية التجاريه بقرية ميت الفرماوي ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما وصل إليه حال التعليم.



فيما أظهر الفيديو دخول الطالب للمدرسة دون أن يعترض طريقه أحد من أعضاء التدريس أو العمال بالمدرسة.

