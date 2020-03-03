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محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:13 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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استمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمطالب وشكوى 30 مواطن ومواطنة، وهو الذي توازي في نفس اللقاء مع قيام الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بالإستماع إلى بعض شكاوى المواطنين بناءً على تكليف محافظ أسوان، وذلك بحضور مديرى التضامن الاجتماعي والزراعة والمرور ومسئولي مركز الكبد المصري، بالإضافة إلى نائب رئيس ومركز مدينة أسوان لقطاعي شرق والصداقة.

وخلال اللقاء وجه اللواء أشرف عطية مسئولى مديرية الإسكان بسرعة الدراسة والبحث الميدانى لحالة 8 أسر يتضرورا من إزالة منازلهم بمنطقة الصداقة مع إعداد تقرير مفصل عن موقف كل حالة على حده وعرض نتائجها على المحافظ خلال أسبوع، بالإضافة إلى دراسة إمكانية توفير سكن مناسب لهم ضمن مشروعات الإسكان الجارية أو المزمع إنشاؤها خلال الفترة القادمة، وذلك طبقًا للشروط والقواعد والقوانين. 

وقد وافق أشرف عطية على عودة أحد العاملين بنظام اليومية لعمله بالوحدة المحلية لمركز إدفو بعد إنقطاعه عن العمل لظروف قهرية، مع وضعه تحت الإختبار لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها إعداد تقرير عن أداءه المهنى وعرضه على المحافظ، كما وافق عطية أيضًا على عودة أحد العاملات بنظام اليومية للعمل بديوان عام المحافظة بعد فصلها عن العمل بسبب تغيبها عن العمل نظرًا لظروفها الصحية التى تعرضت لها في هذه الفترة بعد وفاة والدتها مع عرض تقرير خلال شهر عن حالتها الصحية وإنتظامها بالعمل، علاوة على الموافقة أيضًا على ندب أحد الموظفات بمديرية الزراعة للعمل بمعهد بحوث وقاية النباتات بكوم أمبو وذلك لمساعدتها في إتمام دراساتها العليا بالشكل المطلوب حيث أنها من أوائل الخريجين بكلية الزراعة.

كما كلف محافظ أسوان مدير الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة التحقيق في شكوى أحد الموظفات بالديوان العام والمنتدبة للعمل في إحدى وحدات التضامن الإجتماعى بمدينة أسوان والتى تضرر من عدم صرف مستحقاتها المالية بسبب عدم موافاتها بمفردات مرتبها شاملة الحد الأدنى وكامل علاوتها حتى يتسنى لها إستخراج كامل مستحقاتها من جهة عملها المنتدبة لها، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير لإجراء اللازم نحو إسترداد المبالغ المدفوعة من أحد المواطنين المتقدمين للوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي والذي تم إستبعاد طلبه، مع دراسة عمل تصالح بين المواطن والبنك لإنهاء المنازعات القانونية القائمة. 

ووجه مدير الموارد البشرية بدراسة طلب أحد العاملين بشئون المجمع بالديوان العام وتضرره من قرار نقله للعمل بقاعة عروس النيل. 

وفي نفس اللقاء أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة توفير محل بأحد السويقات الجديدة لأحد المواطنات مع تخفيض 50% من إيجارها الشهرى وذلك تعويضًا لها عن محلها الذى تم إزالته ضمن 40 محل أخر منذ أكثر من 10 سنوات ضمن أعمال تطوير المدينة وتوسعة شارع الشادر بمنطقة الحصايا، موجهًا مدير عام التموين ببحث ودراسة طلب أحد المواطنات لإقامة مخبز بلدى بقرية القرى التابعة لمركز إدفو قبلى وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وسد احتياجاتهم من الخبز بالكميات المطلوبة. 

كما أعطى محافظ أسوان تعليماته لمسئولى التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع مسئولى الجمعيات الخيرية لدراسة حالة 4 مواطنين لتقديم الدعم المادي والعيني لبعض الحالات التى تحتاج الخضوع لعمليات جراحية وتوفير أجهزة علاجية مكلفة، بالإضافة إلى تجهيز بناتها المقبلات على الزواج، ومساعدتهم على إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية صغيرة تكون مصدر دخل ثابت لهم لسد إحتياجاتهم الأسرية والمعيشية. 


وكلف مسئولي المرور بدراسة طلبات 10 مواطنين تتعلق بمصادرة مركبات التوك توك وغيرها من مخالفات وغرامات وطلبات تجديد تراخيص وتغيير خط سير لمركباتهم المختلفة.
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
محافظ أسوان يستمع لشكوى 30 مواطن ومواطنة (صور)
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