Advertisements
Advertisements
Advertisements

لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي تغطية حية "0-0" live

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة وحية لعشاق الكرة الإنجليزية في الوطن العربي، بعمل تغطية مباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وتشيلسي، عن طريق رصد أهم الأحداث في المباراة التي تقام بينهما لحساب دور الـ16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كلوب قدأعلن تشكيلة ليفربول والتي جاءت كالتالي :-
حراسة المرمى : أدريان.
خط الدفاع : ويليامز - فان دايك - جوميز - روبرتسون.
خط الوسط : فابينهو - لالانا - جونز - مينامينو.
خط الهجوم : ساديو ماني - اوريجي.

بينما أعلن لامبارد عن تشكيلة تشيلسي والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى : كيبا.
خط الدفاع : ازبيلكوتا - روديجير - زوما - الونسو.
خط الوسط : كوفاسيتش - جيلمور - باركلي- ويليان - بيدرو.
خط الهجوم : اوليفيه جيرو.

تغطية المباراة
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ نصف ساعة

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

منذ 39 دقيقة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

منذ ساعة و 22 دقيقة

مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ ساعة الا ربع

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 18 ساعة

البدري يستقر على 3 مهاجمين في معسكر الفراعنة المقبل لمواجهتي توجو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

منذ أقل من ساعتين

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status