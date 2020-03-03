بعد اتصال ترامب بالسيسي.. تعرف على آخر تطورات مفاوضات "سد النهضة"

قال أنور إبراهيم، الكاتب الصحفي الأثيوبي، إن وزير الخارجية الأثيوبي عقد مؤتمر صحفي اليوم داخل مقر مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، معتبرًا أن عقد المؤتمر في مكتب رئيس الوزراء من الأمور النادرة.



وأشار "إبراهيم"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن المؤتمر أوضح حالة البناء التي وصلت إلى 71%، فضلا على أن أثيوبيا ستبدأ عملية التخزين التجريبي لبحيرة سد النهضة الأثيوبي في يونيو القادم.



وعن عدم حضور أثيوبيا الجلسة الأخيرة من المفاوضات، أوضح أن أثيوبيا طلبت مهلة حتى تتنتهي من المشاورات، ولمناقشة بعض النقاط الرئيسية الأخيرة، مضيفا أن الحكومة الأثيوبية احتاجت إلى مزيد من الوقت للحديث مع الخبراء.

