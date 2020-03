ليونيل ريتشي وكريج ديفيد أول مرة في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية

شارك الفنان العالمي "ليونيل ريتشي"، في مهرجان شتاء طنطورة بالسعودية، حيث رحب بالجمهور السعودي، قائلًا" أها بكم في الليلة التاريخية، هذة المرة الأولى ولن تكون الأخيرة"، ويذكر أن العالمي "ليونيل"مطرب أمريكي وكاتب اغاني ومنتج، تميز بأغانية الخاصة بالرومانسية والحب.







وغني "ريتشي" في المهرجان حيث لقى تفاعل من جمهوره وبدأ بغناء "Say You See Me"، وتفاعل كثير منهم على هذة الأغنية خصوصا السيدات، والذي ميزهم عن باقى الحضور بأغنية خاصة" Hello" وهي أغنية رومانسية اطلقها عام 1983، فتعتبر من أجمال الأغاني خلال مسيرتة الفنية.





وتواجد الفنان العالمي على المسرح، بمظهرين مختلفين مكون الأول من تيشرت أسود وبنطلون مع جاكيت سيلفر، والمظهر الثاني بجاكيت أحمر، ويذكر أن ورغم برودة الجو إلا إنه شعر بالحر.





وشارك في هذا الحفل المغني البريطاني "craig david"، والذي شارك جمهوره عديد من الأغاني، والذي لاقى منهم رد فعل وأستمتاع بأغانية، منهم " rendezvous، What's your flava، 7 days"، وأشاد بأستقبال جمهوره له، قائلًا:" كان الناس مهتمين حقا بما فيه الكفاية منذ قدومي الي هنا، ورؤيتي للمعجبين مستمتعين فهذا أهم سبب مجيئي هنا" وأضاف قائلًا "أن المتابعين يرسلون لي رسائل وتغريدات ويقولون إنهم متحمسون لمجيئي فهذا شئ مزهل يبرهن أن موسيقاي هي لغة دولية"، حيث وضح أنه لم يكن يعرف أن له جمهوره ومعحبية في هذة المنطقة.



والجدير بالذكر أن وليد ناصيف هو المخرج القائهم على هذا الحفل، في منطقة العلا، حيث وضح إنه أقام أكثر من 15 حفل مع فنانين عالميين، في شتاء طنطورة، حيث شكل ذلك مفاجأة على مستوى العالم وليس على الوطن العربي، وأشار إلى أنه فخور بكونه جزء من هذا التنظيم.



ومن ناحية آخرى، تم الأعلان عن احتفالية خاصة وهي "ليالي الموسيقى الفارسية" وذلك يومي الخميس والجمعة في الخامس والسادس من الشهر الجاري الساعة الثامنة مساءً، وهيتم الغناء من 7 من ابرز الموسيقين والمغنيين في الفن الفارسي، يتجمعون من بلاد مختلفة للمشاركة في هذا الحدث، وفي يوم ٦ مارس والذي يعتبر اليوم الرئيسي للفاعليات الموسيقية، ستقام العديد من العروض لفنانين عالميين هم

"The chainsmoker، Jean-Michel jarre، Tinie tempah، super junior، hollaphonic"، وينضم لهم العديد من الفنانين المحلين وهم، " Hamza Hawaii و omar badaad".