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مفاجأة.. نادي مفاجأة يستعد لخطف نجم يوفنتوس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:11 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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اظهر أحد أندية الدوري الإسباني الممتاز رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أتلتيك بلباو يستهدف ضم هيجواين
وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي أتلتيك بلباو يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي يوفنتوس في الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي أتلتيك بلباو بدأ بالفعل المفاوضات مع هيجواين لمعرفة إمكانية ضمه في الصيف القادم للفريق.

يذكر أن هيجواين سبق وخاض تجربة في الدوري الإسباني الممتاز رفقة نادي ريال مدريد في عام 2007 حتى عام 2013.

انتهاء عقد هيجواين مع يوفنتوس
وذكرت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن عقد هيجواين مع نادي يوفنتوس ينتهي في صيف عام 2021 واللاعب أظهر رغبة في الرحيل عن الفريق.

مشاركات هيجواين مع نادي يوفنتوس هذا الموسم
وقد شارك جوانزالو هيجواين في 36 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 4 أهداف.

ويتواجد نادي أتلتيك بلباو في المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 26 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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