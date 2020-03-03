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"أوبك+" توصي بمد العمل بقرار خفض الإنتاج النفطي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:05 م
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منظمة أوبك
منظمة أوبك
وكالات
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أوصت لجنة منبثقة عن "أوبك+" يوم الثلاثاء بخفض إضافي لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو نفس المستوى الذي أوصت به الشهر الماضي.

وأوصت اللجنة الفنية المشتركة أيضا بمد أجل التخفيضات القائمة حتى نهاية 2020. ولا يزال بإمكان وزراء دول أوبك اتخاذ قرار بشأن دعم تعميق التخفيضات.

ومن المقرر أن يلتقي وزراء أوبك يوم الخميس، بينما يشارك الوزراء من مجموعة "أوبك+" الأوسع في الاجتماعات يوم الجمعة. وقبل ذلك، تجتمع لجنة وزارية يوم الأربعاء الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.
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وزراء اوبك منظمة أوبك اسعار النفط

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