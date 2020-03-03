بالأبيض .. درة تخطف الأنظار عبر "إنستجرام" (صور)

شاركت النجمة التونسية درة، متابعيها بمجموعة من الصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث ظهرت في كامل أناقتها بفستان أبيض، ولاقت تفاعل إيجابي واسع من جمهورها.



وعلقت الفنانة التونسية على الصور التي ظهرت فيها بإطلالة رائعة ولجأت على المكياج القوي الذي أظهر ملامح وجهها، قائلة:" الحب لا يحتاج إلى الكمال، يجب أن يكون حقيقى فقط ".



ويذكر أن درة تبتعد عن السباق الرمضاني المقبل في الدراما المصرية، لتكتفي بتقديم الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك"، وهو من نوع الدراما العربية المشتركة، وتدور أحداثه استكمالًا للجزء الأول، وبعد وصول المماليك إلى السلطة والتحكم بمفاصل المشهد السياسي.



والمسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر اسحق، ومن بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، هبة نور، ليلى الأطرش، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، أحمد الأحمد، يزن السيد، علا باشا، قاسم ملحو، طلال ماردينى، رواد عليو وميريانا معلولى.

