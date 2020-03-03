Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور مجدي الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر طبقت الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، قبل انتشاره بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تبني قدراتها في الحجر الصحي منذ عام 2009 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. 

وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن منظمة الصحة قامت بمراجعة الكثير من الإجراءات المصرية لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أن وزارة الصحة المصرية لديها الكثير من الامكانيات والخبرات للتعامل مع فيروس كورونا.

ولفت إلى أن فيروس كورونا مختلق وتطور بشكل طبيعي، وتركيبته مرتبطة بفيروس السارس المكتشف بالصين في 2003، مشيرًا إلى أن ظهور علاج فعال ضد هذا الفيروس يحتاج لبعض الوقت، وبعد الانتهاء منه من المرجح أن يظهر فيروس آخر، لافتًا إلى أن تطور الفيروسات مستمر وليس شيئًا طارئًا.

وأشار إلى أن الهلع الناتج من هذا الفيروس، سببه زيادة الإصابات التي تجاوزت الـ83 ألف حالة، بينما السارس لم تزيد الإصابات عن 10 آلاف حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا الصحة العالمية أمجد الخولي

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

"مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لقيادات القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

علماء يطورون لقاح لمكافحة "كورونا الجديد" ويحذرون: "لن يتم قبل سنوات"

فيروس كورونا.. تعرف على أسبابه وطرق تطوره ومدى خطورته على الاقتصاد العالمي

منظمة الصحة العالمية: يجب عدم الهلع من فيروس "كورونا"

"الصحة العالمية": مصر استعدت لمواجهة "كورونا" في أقل من 10أيام

الخارجية البحرينية تعلن إجراءات جديدة لمكافحة فيروس "كورونا"

كيف تعاملت منظمة الصحة العالمية مع فيروس كورونا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status