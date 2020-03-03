"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

قال الدكتور مجدي الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر طبقت الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، قبل انتشاره بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تبني قدراتها في الحجر الصحي منذ عام 2009 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.



وتابع "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن منظمة الصحة قامت بمراجعة الكثير من الإجراءات المصرية لمكافحة كورونا، لافتًا إلى أن وزارة الصحة المصرية لديها الكثير من الامكانيات والخبرات للتعامل مع فيروس كورونا.



ولفت إلى أن فيروس كورونا مختلق وتطور بشكل طبيعي، وتركيبته مرتبطة بفيروس السارس المكتشف بالصين في 2003، مشيرًا إلى أن ظهور علاج فعال ضد هذا الفيروس يحتاج لبعض الوقت، وبعد الانتهاء منه من المرجح أن يظهر فيروس آخر، لافتًا إلى أن تطور الفيروسات مستمر وليس شيئًا طارئًا.



وأشار إلى أن الهلع الناتج من هذا الفيروس، سببه زيادة الإصابات التي تجاوزت الـ83 ألف حالة، بينما السارس لم تزيد الإصابات عن 10 آلاف حالة.

