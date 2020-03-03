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الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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سجلت دولة الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات احترازية شديدة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد لها، ومن أبرز الإجراءات كانت تأمين منافذ الدولة للكشف عن المصابين القادمين من الخارج ليتم التعامل مع حالتهم.


وبدأت الإمارات بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي صدرت عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمعنية بالكشف عن المصابين بارتفاع درجات الحرارة في مطارات الدولة للقيام بما يلزم معهم.

 واتخاذ إجراءات متكاملة خاصة بالدول التي يشتبه في انتشار الفيروس فيها، وكان من أبرزها تخفيض الحركة أو إلغاؤها تماما معها بناء على التقييم، الذي يصدر من الجهات الخاصة، للأوضاع في تلك البلاد، بما يهدف إلى تخفيف احتمالية دخول المصابين إلى الإمارات.

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الكلمات المفتاحية

كورونا تسجيل الصحة الامارات إصابات

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