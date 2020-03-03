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عاجل.. "روتانا" تؤجل حفلات "سمرات الثمامة" بالمملكة العربية السعودية خوفًا من "الكورونا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:57 م
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حفلات سمرات الثمامة
حفلات "سمرات الثمامة"
أحمد رمضان متولي
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أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات تأجيل حفلات "سمرات الثمامة" بالمملكة العربية السعودية مؤقتاً، خوفًا من فيروس "الكورونا".   

 

وجاء قرار التأجيل مؤقتًا تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

 

وفي وقت سابق، كانت روتانا قد أعلنت تنظيم جلستان غنائيتان مميزتان تضافان لنجاحات "سمرات الثمامة" التي أقيمت مؤخرا ضمن "موسم الرياض" في "محمية الملك خالد الملكية"، وذلك برعاية الهيئة العامة الترفيه، ضمن مفاجآت "شتاء الرياض".

 

نجوم الجلستان، هم 6 مطربين سعوديين وخليجين.. مشوار من الاحترام والخبرة والحب والتقدير، حيث كان سيجتمع في الجلسة الاولى يوم الجمعة 6 مارس 2020 المطربون: عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي. فيما سيتحد في الجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مارس 2020، المطربون: علي عبد الكريم وخالد عبد الرحمن و جابر الكاسر.

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