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انفصال أوكا وأورتيجا غنائياً بـ"أنا هاتجن"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:08 م
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اورتيجا
اورتيجا
يارا أحمد
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طرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية "أنا هاتجن" بشكل منفرد بعد أن اعتاد الجمهور على ظهور أورتيجا بصحبة صديقة أوكا من خلال عشرات الأغاني التى قدمت خلال مشوارهم الغنائي على مدار عشر سنوات.


أورتيجا قدم عدة أشكال موسيقية من خلال "أنا هتجن" من بينهم موال وغناء شعبي وراب وذلك بعد أن أعلن منذ فترة أن ما يقدمه هو غناء شعبي وراب وليس مهرجانات.

يبدوا أن هناك انفصال فني بين أوكا واورتيجا وهو ما جعل الأخير يصدر أغنية منفردة وذلك بعد فترة قصيرة من إصدار أغنية "أصحي يامنطقة" التى قدمتها بصحبة أوكا.

أغنية "أنا هتجن"، من غناء والحان اورتيجا وكلمات كالوشا وتوزيع شيندي وخليل و من إخراج أورتيجا.

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