طارق سعدة: عقود الإعلاميين لا تسري إلا بعد تصديق النقابة عليها

قالت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، إنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، ونشرها في الجريدة الرسمية، في العدد ٧ مكرر (ج) في ١٦ فبراير ٢٠٢٠، ووفقًا للمادة ٢٥ من تلك اللائحة، فإنه لا تسري عقود العمل إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها.





وأكد طارق سعدة أن صدور اللائحة، وتضمنها لنموذج استرشادي لعقد العمل الواجب إبرامه مع الوسيلة الإعلامية لتصديق النقابة عليه، وإيداعها نسخه منه، هو ضمانة لحقوق الإعلاميين، وتنفيذًا لنص القانون ولوائحه التنفيذية.





وأضاف أن إنشاء نقابة الإعلاميين في عهد الرئيس السيسي، هو مكسب كبير لجموع الإعلاميين، في ظل القفزة التشريعية الهائلة بصدور كل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائحها التنفيذية، والتي دشنت لعلاقة أصيلة بين الإعلامي والوسيلة التي يعمل بها، كما تحدد الحقوق والواجبات بين كل الأطراف، وتلزم الجميع بالأداء المهني والحرية المسؤولة.



