عاجل.. بسبب كورونا تعليق حفلات سمرات الثمامة بالسعودية



أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانا تشير به: "نود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءا على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتاً، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.



حيث كانت بتوجيهات من معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه، وضمن مفاجآت "شتاء الرياض"، أن تشهد منطقة الثمامة في العاصمة السعودية الرياض، جلستان غنائيتان مميزتان تضافان لنجاحات "سمرات الثمامة" التي أقيمت مؤخرا ضمن "موسم الرياض" في "محمية الملك خالد الملكية"، وذلك من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"



نجوم الجلستان، هم 6 مطربين سعوديين وخليجين.. مشوار من الاحترام والخبرة والحب والتقدير، حيث يجتمع في الجلسة الاولى يوم الجمعة 6 مارس 2020 المطربون: عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي. فيما يتحد في الجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مارس 2020 ،المطربون: علي عبد الكريم وخالد عبد الرحمن و جابر الكاسر



وقد أظهرت "الهيئة العامة للترفيه" منطقة الثمامة موقع الحدثين، بشكل مبسط مبهر، وأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الغنائية، حيث جهزت منطقة الثمامة بجلسات تحاكي الطابع الشعبي وسط "شبة النار"، وحضور فرق عرض بالزي الشعبي السعودي ، وتجمع الاصدقاء بعيدا عن المسارح والأضواء المبهرة



وكان الجمهور وأهل الاعلام والسوشيال ميديا، قد ثمنوا فكرة جلسات "سمرات موسم الرياض" التي اطلقها معالي تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، ليعيدها معاليه من جديد في ظل الأجواء المناخية الجميلة التي تعيشها الرياض هذه الفترة ، فغرد عبر "التويتر" مخاطبا الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، قائلا:" ابوفواز، نبي حفلات في الثمامة.. الجو زين.. جهز لنا مع المخرج احمد الدوغجي جدول" ، فجاء رد أ. سالم :"أبشر بوناصر، معاك حق والجمهور يستاهل "



كما غرّدت المطربة أحلام مشاركة الجمهور امر اختيار الأغاني التي ستقدمها لهم، وطبيعة ما سيجمعها في الجلسة الى جانب المطربين عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، قائلة :" جمهوري في السعودية انتظروني في جلسات الثمامة مع بوخالد ، رح نغني اغاني تحبونها وألي وده يسمع شي خاص .. يكتب لي"



