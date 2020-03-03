Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. بسبب كورونا تعليق حفلات سمرات الثمامة بالسعودية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:02 م
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بيانا تشير به: "نود شركة روتانا أن تنوه لجمهورها الكريم إلى أنه بناءا على التعليمات قررت تعليق حفلات سمرات الثمامة مؤقتاً، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة في المملكة، متمنية للجميع السلامة والصحة والخير.

حيث كانت بتوجيهات من معالي المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه، وضمن مفاجآت "شتاء الرياض"، أن تشهد منطقة الثمامة في العاصمة السعودية الرياض، جلستان غنائيتان مميزتان تضافان لنجاحات "سمرات الثمامة" التي أقيمت مؤخرا ضمن "موسم الرياض" في "محمية الملك خالد الملكية"، وذلك من تنظيم وإشراف هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات"

نجوم الجلستان، هم 6 مطربين سعوديين وخليجين.. مشوار من الاحترام والخبرة والحب والتقدير، حيث يجتمع في الجلسة الاولى يوم الجمعة 6 مارس 2020 المطربون: عبد الله الرويشد وأحلام ومساعد البلوشي. فيما يتحد في الجلسة الثانية يوم الجمعة 13 مارس 2020 ،المطربون: علي عبد الكريم وخالد عبد الرحمن و جابر الكاسر

وقد أظهرت "الهيئة العامة للترفيه" منطقة الثمامة موقع الحدثين، بشكل مبسط مبهر، وأسلوب مغاير عن النهج السائد في الحفلات الغنائية، حيث جهزت منطقة الثمامة بجلسات تحاكي الطابع الشعبي وسط "شبة النار"، وحضور فرق عرض بالزي الشعبي السعودي ، وتجمع الاصدقاء بعيدا عن المسارح والأضواء المبهرة

وكان الجمهور وأهل الاعلام والسوشيال ميديا، قد ثمنوا فكرة جلسات "سمرات موسم الرياض" التي اطلقها معالي تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ، ليعيدها معاليه من جديد في ظل الأجواء المناخية الجميلة التي تعيشها الرياض هذه الفترة ، فغرد عبر "التويتر" مخاطبا الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات، قائلا:" ابوفواز، نبي حفلات في الثمامة.. الجو زين.. جهز لنا مع المخرج احمد الدوغجي جدول" ، فجاء رد أ. سالم :"أبشر بوناصر، معاك حق والجمهور يستاهل "

كما غرّدت المطربة أحلام مشاركة الجمهور امر اختيار الأغاني التي ستقدمها لهم، وطبيعة ما سيجمعها في الجلسة الى جانب المطربين عبد الله الرويشد ومساعد البلوشي، قائلة :" جمهوري في السعودية انتظروني في جلسات الثمامة مع بوخالد ، رح نغني اغاني تحبونها وألي وده يسمع شي خاص .. يكتب لي"

Advertisements

أخبار تهمك

بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ ساعتين

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ أقل من ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 17 ساعة

رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لقيادات القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status