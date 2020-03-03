ضبط خلية إرهابية بحوزتهم منشورات تحريضية على الدولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من القبض على 9 أعضاء خلية إرهابية وبحوزتهم منشورات وأوراق تحرض على مؤسسات الدولة.



البداية تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تؤكد قيام عدد من المنتمين للجماعة المحظورة بمركز إيتاى البارود بعقد لقاءات تنظيمية لنشر فكر الجماعة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة.



على الفور قامت قام فريق من المباحث مدعومًا بقوات خاصة بعد استئذان النيابة العامة، وتم القبض على كل من "سلامة ح.ع" 66 عامًا صاحب محل ومقيم بقرية أمليط، "سمير م.ع" 63 عامًا بالمعاش ومقيم بقرية الشعيرة، "عبد اللطيف م.ع" 58 عامًا مسعف ومقيم بالشعيرة، "ابراهيم ك.ص" 58 عامًا محاسب ومقيم بقرية أمليط، "عبد الجيد م.ع" 51 عاما فنى تراخيص بالوحدة المحلية لششت الأنعام، "عيد س.ع" 50 عامًا كاتب بالزراعة ومقيم أمليط، "محمود.ع" 41 عامًا مؤذن ومقيم أمليط، "راغب ف.م" 58 عامًا مدرس ومقيم أيتاى البارود، "الصافى ع.ع" 58 عاما سكرتير مدرسة ومقيم بقرية جعيف.



تم تحرير المحضر رقم 2091 لسنة 2020 إداري مركز ايتاي البارود وأحيل المتهمون للنيابة التي باشرت التحقيق ووجهت لهم تهم الانضمام لجماعة محظور نشاطها وحيازة مطبوعات تحرض على مؤسسات الدولة والترويج لأفكار الجماعة الأرهابي، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.