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مجموعات من العيار الثقبل.. نتائج قرعة دوري الأمم الأوروبية 2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:34 م
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قرعة دوري الأمم الأوروبية
قرعة دوري الأمم الأوروبية
الفجر الرياضي
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أسدل الستار على قرعة النسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة الهولندية أمستردام.

وستشارك المنتخبات، صاحبة أفضل ترتيب في دوري الأمم التي لم تتأهل بشكل مباشر أو وصلوا إلى التصفيات، في الدور الثاني المكون من 12 فريقًا، لخوض مباريات فاصلة بجولتي خروج المغلوب، ليتأهل منها ثلاثة فرق إضافية.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
الدوري A:
 لمجموعة الأولى: بولندا - البوسنة والهرسك - إيطاليا - هولندا.

المجموعة الثانية: أيسلندا - الدنمارك - بلجيكا - إنجلترا.

المجموعة الثالثة: كرواتيا - السويد - فرنسا - البرتغال.

المجموعة الرابعة: ألمانيا - أوكرانيا - إسبانيا - سويسرا.

الدوري B:
المجموعة الأولى: رومانيا - أيرلندا الشمالية - النرويج - النمسا

المجموعة الثانية: إسرائيل - سلوفاكيا - أسكتلندا - جمهورية التشيك.

المجموعة الثالثة: المجر - تركيا - صربيا - روسيا.

المجموعة الرابعة: بلغاريا - جمهورية أيرلندا - فنلندا - ويلز.

الدوري C:
المجموعة الأولى: أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - الجبل الأسود.

المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا.

المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفينيا - كوسوفو - اليونان.

المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - روسيا البيضاء - ألبانيا.

الدوري D:
المجموعة الأولى: مالطا - أندورا - لاتفيا - سان مارينو.

المجموعة الثانية: سان مارينو - ليتنشتاين - جبل طارق.
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