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مساعد وزير داخلية سابق يكشف استهداف مصر من الدول المنتجة للمخدرات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:40 م
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اللواء سامح الكيلاني
اللواء سامح الكيلاني
داليا الحسين
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علق اللواء سامح الكيلاني، مساعد وزير الداخلية السابق على إحباط تهريب صفقة حشيش وافيون عبر قناة السويس بقيمة 10 ملايين جنيهًا قائلًا: "مصر دولة مستهدفة من تجار المخدرات، لتدمير الشباب المصري"، واصفُا جهود وزارة الداخلية بأنها "جبارة"، للحيلولة دون وصول المواد المخدرة إلى الشباب".

وأضاف "الكيلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن هناك مجهودات كبيرة لضباط الداخلية، لمنع دخول المخدرات إلى الداخل"، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في جميع القطاعات.

وتابع: "متابعة سير تجار المخدرات من سيناء وصولا لأنفاق قناه السويس، يجري من خلال عمليات استخباراتية ومعلوماتية، ترد للوزارة بقطاعاتها المختلفة، لافتًا إلى أن إدارة المخدرات المصرية تعتبر من أفضل 10 أجهزة لمكافحة المخدرات على مستوى العالم، وتصنيفها من التصنيفات القوية جدا في فيينا لمكافحة جرائم المخدرات".

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