الاتحاد الإفريقي يعلن عن اسم الأمين العام الجديد

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بيانًا الثلاثاء، أعلن خلاله عن تعيين المغربي عبد المنعم با أمينًا عامًا للاتحاد بالوكالة، خلفًا لمواطنه معاذ حجي، الذي استقال من منصبه لأسباب شخصية.





وجاء في البيان الذي أصدره الاتحاد الإفريقي: «بعد مناقشات أجرتها لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء، 3 مارس 2020، تم تعيين المدير التجاري عبد المنعم با أمينًا عامًا بالإجماع».





وأضاف: «بناء على طلب الرئيس، قامت لجنة الطوارئ اليوم بتعيين با بالإجماع بمنصب الأمين العام للاتحاد، بعد قبول استقالة معاذ حجي الذي تخلى عن منصبه الإثنين».





وتابع: «يثق الأعضاء ثقة تامة في با الذي أظهر قدراته العالية منذ انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي وخاصة خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر عام 2019».





وختم الاتحاد القاري بيانه قائلًا: «سيتولى مهامه بصورة فورية وحتى الاجتماع التالي للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي. في الوقت نفسه، سيستمر با في شغل منصب المدير التجاري، وهو المنصب الذي يشغله منذ يونيو 2018».





وكان الاتحاد الإفريقي أعلن الإثنين على موقعه الرسمي تقدم السيد معاذ حجي، الأمين العام، باستقالته إلى رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وقد قبلها. وسوف يدعو الرئيس للجنة طوارئ من أجل تعيين أمين عام بالنيابة.



