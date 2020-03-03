Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة العراقية تعلن عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة العراقية،مساء الثلاثاء، عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

ويذكر أن قالت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، إن السلطات سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد لشخصين زارا إيران في الآونة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21. 

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم اكتشاف الحالتين في بغداد.

ورصد العراق حالة الإصابة الأولى بالفيروس المعروف علميا بـ"كوفيد-19" الثلاثاء لطالب إيراني أعيد إلى بلاده بعد ذلك. وجميع حالات الإصابة الأخرى لعراقيين زاروا إيران مؤخرا.

وحظر العراق، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، كما حظر السفر من وإلى 9 دول، فضلا عن تعليق الدراسة وإغلاق الكافيهات ودور السينما؛ لمحاصرة الفيروس القاتل.

وقضى فيروس كورونا المستجد على 3048 شخصا، أغلبهم في الصين منشأ المرض الغامض، الذي تفشى في العالم ديسمبر/كانون الأول وأصاب أكثر من 89 ألفا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كوفيد-19 كورونا الكويت العراق الصحة الرى 5 اصابات

أخبار تهمك

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لقيادات القوات المسلحة

منذ ساعة و نصف

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ ساعتين

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

منذ أقل من ساعتين

"مش كورونا السبب".. إخلاء المدارس من الطلاب السبت المقبل.. "التعليم" تكشف الحقيقة

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة لنابولي قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب "كورونا".. تركيا وأفغانستان يقررا وقف السفر من وإلي إيران

إجراءات بالمطارات وحالة تأهب.. أبرز استعدادات دول الخليج لمواجهة فيروس كورونا

العراق تعلن عن إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

طاعون العصر.. ننشر خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم وحصيلة الضحايا والإصابات

العراق تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الصحة العراقية تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

03:29 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status