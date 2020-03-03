صدور نتائج تحاليل العائدين من إيطاليا في رحلة المصاب بـ'كورونا'





ويجدر التذكير، بأن وزارة الصحة التونسية كانت قد أعلنت بعد ظهر أمس الإثنين 02 مارس 2020، عن تسجيل اول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس « كورونا » الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.





وبحسب ما أفاد به وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي، فإ ن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

أفادت بعض المصادر المطلعة، بأن نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت بالمخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة، والمتعلقة بستة أشخاص عائدين من إيطاليا مؤخرا، على متن الرحلة التي عاد فيها المصاب الوحيد بفيروس 'كورونا' المستجد، ظهرت سلبية مما يعني سلامتهم من الفيروس.