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كندة علوش تهاجم جمهورها لهذا السبب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:34 م
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كندة علوش
كندة علوش
الفجر الفني
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نشرت الفنانة السورية كندة علوش، على حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، عبر خاصية الـ "ستوري"، صورة تناولها بعض الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة "الكوميكس"، وهاجمت من يفعل ذلك قائلة:" أموت واعرف بيحطوا صورتي على الهري ده ليه".


وجاءت الـ "ستوري" التي شاركتها الفنانة السورية، تحتوي على صورة لها ومكتوب عليها بعض العبارات التي رأتها مستفزة من وجهة نظرها: " ازاي تكون مرتاح: تبطل تصالح المقموص، تبطل توضيح للغبي، تبطل تشرح للي فاهم غلط، تبطل تبرر للي بيحكم عليك من غير ما يعرفك ".

أما عن انتشار فيروس كورونا، وكثرة الأخبار المتابعة له، غردت كندة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر":" كم الأخبار المزعجة مدمر، نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية، الكورونا والحروب، والحوادث، مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين".
كندة علوش تهاجم جمهورها لهذا السبب
كندة علوش تهاجم جمهورها لهذا السبب
كندة علوش تهاجم جمهورها لهذا السبب
كندة علوش تهاجم جمهورها لهذا السبب
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