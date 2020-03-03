قرار زواج مريم من يوسف.. أبرز أحداث الحلقة 33 من مسلسل "ختم النمر"

تعتبر أحداث الحلقة الـ33 من مسلسل "ختم النمر" من أهم الأحداث التي جاءت خلال الـ32 حلقة الماضية.



ودارت أحداث الحلقة الـ33 من مسلسل "ختم النمر" حول ذهاب عمر الى حكيم ليقص عليه ما يعانيه من بعد "مريم" عنه ورفضها الرجوع اليه وتفضيلها "يوسف" عليه.



وقد ذهب سلطان الى حكيم طالبا منه منع إتمام زواج فاروق من ابنته ولكنه رفض.



وكما انه طلب بدران من يوسف أن يعجل في أمر زواجه من مريم.



وفي نهاية الحلقة ظهرت امرأة مجهولة الهوية تدعى "جوليا" لزيارة عمر، وعلى الأرجح انها سوف تقلب الأحداث رأسا على عقب.



وفي سياق أخر شارك في هذا المسلسل كلا من أحمد صلاح حسني، كريم العمري، اسلام جمال، ميريهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، تميم عبده، تامر شلتوت وأخرين، و تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.