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نشات الديهي لـ "وزيرة الصحة": "أنتِ في مهمة انتحارية ورفعتي راسنا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:28 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي نشأت الديهي، التحية لـ وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، التي استطاعت أن تعمل في قطاع صعب، وفي ظروف صعبة للغاية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن وزيرة الصحة تطبق استراتيجية يتولاها رئيس الدولة بنفسه، ونجحت الدولة وهذه الوزيرة في القضاء على فيروس سي، وقوائم الانتظار وحملة 100 مليون صحة، وعدم توجيه الشكر لها حرام.

وتابع، أن ما تحقق في قطاع الصحة في مصر غير مسبوق: "واللي مش شايف ده حسبي الله ونعم الوكيل فيه"، مستنكرًا السخرية المستمرة من كل ما تقوم به وزيرة الصحة.

ونوه، بأن وزيرة الصحة في مهمة مصرية وطنية انتحارية في الصين، تعبر عن تضحية وفداء ووطنية حقيقية، معقبًا لـ هالة زايد: "أنتِ رفعتي راسنا".
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وزيرة الصحة وزارة الصحة نشأت الديهي مصر سد النهضة

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