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خلال أيام.. تامر حسني يطرح كليبه الجديد "أنت معايا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:29 م
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تامر حسني
تامر حسني
نور طلعت
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يعمل الفنان تامر حسني، هذه الأيام مع مونتير فيديو كليب "أنت معايا" على وضع اللمسات النهائية للكليب استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويشارك حسني، في غناء أغنية "أنت معايا" الشاب خالد وهي من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، والأغنية ضمن أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك" الذي تم طرحه عام 2018.

يضم ألبوم "عيش بشوقك" 13 أغنية، وهو من إنتاج تامر، الشخصي حيث أنتجه من خلال شركته الخاصة
"TH production"، وتعد المرة الأولى التى ينتج فيها حسني، ألبوم بالكامل، ويشهد الألبوم عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، وتعاونه مع بعض من صناع العمل لأول مرة، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات.
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