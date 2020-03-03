ميلاد مخرجة على يد الأمير.. "الفجر الفني" في كواليس كليب هاني شاكر الجديد (صور)

رصدت عدسة "الفجر الفني" عددًا من الصور في كواليس كليب تصوير "كيف بتنسى" لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، والتي تم تسجيلها باللهجة اللبناني وتم تصويرها بإحدي الفيلات علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.



وغمرت الكواليس ضحك وهزار مابين الفنان هاني شاكر والعاملين بالكليب ويشهد أيضا ظهور المصورة هنا حافظ كمخرجة للكليب للمرة الأولى والتي أعربت عن سعادتها بالتعاون مع أمير الغناء العربي وتمنت أنها تكون علي قدر هذه المسئولية والثقة.



الأغنية تحمل اسم “كيف بتنسى”، هى باللهجة اللبنانية ومن ألحان الفنان وليد توفيق، ويتولى مهمة إخراجه هنا حافظ ومدير تصوير تامر زين.