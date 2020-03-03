Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تألقها في ذا فويس كيدز.. أنابيلا هلال تكشف لـ الفجر الفني عن طقوسها المعتادة قبل الصعود على المسرح

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:30 م
Advertisements
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
لمياء علي
Advertisements
تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في أول ظهور لها في الحلقة السابقة ببرنامج المواهب ذا فويس كيدز والذي يعرض على شاشة Mbc مصر، وخطفت الأنظار بأناقتها المعتادة ولباقتها في التقديم.

وقالت أنابيلا هلال في تصريح خاص للفجر الفني إنها تتبع بعض الطقوس التي تقوم بها قبل الصعود على المسرح لتقديم أي برنامج وهي أخذ خمس دقائق صمت والبدء في عمل تمارين للتنفس، كما أنها تحرص على عدم تناول وجبات ثقيلة قبل التقديم.

وأضافت أنابيلا أن هناك شعور من القلق والخوف ينتابها قبل الصعود إلى المسرح قائلة "أحيانًا يصل الأمر إلى أن أكون برجف من القلق.

وتابعت أن سر تألقها وأناقة إطلالاتها على المسرح في البرامج يرجع لفريق عمل خاص بها يهتم بذلك.

يذكر أن أنابيلا هلال تشارك أيضًا في تقديم برنامج ذا فويس سينيور، والذي يتضمن 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.


ويأتي قرار "إم بي سي" باطلاق النسخة الأولى من "ذا فويس سينيور" بعدما حققت النسخة العربية من "ذا فويس"، و"ذا فويس كيدز" نجاحات كبيرة وشهرة واسعة بالوطن العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام الرى التصر افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 18 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تعلن خبرًا صادمًا عن فيروس جديد يجتاح العالم

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مباراة برشلونة ونابولي خلف الأبواب المغلقة

منذ أقل من ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

12 مباراة نارية في انتظار برشلونة بالدوري الإسباني

منذ 40 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ ساعة الا ربع

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين

مخطط جديد من مدرب الترجي لإسقاط الزمالك في رادس

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص - "الفجر الفني" ينفرد بنشر موعد عرض برنامج "The voice senior"

ملحم زين سعيد بتجربته في The Voice Senior.. ويؤكد: المواهب خطيرة

الإعلامية أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير The Voice Senior.. ولجنة التحكيم "مهضومين"

أنابيلا هلال لـ"الفجر الفني": وجودي في The Voice Kids سيكون مفاجأة.. ولن أتخلى عن محطة الـ MTV

بمناسبة عيد الحب.. نجوى كرم تكشف لـ الفجر الفني عن الصفات التي تكرهها في الرجل

نجوى كرم لـ الفجر الفني: "ذا فويس سينيور" برنامج فريد من نوعه.. وهذه نصيحتي للسيدات (حوار)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

06:21 م

الإمارات تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

07:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status