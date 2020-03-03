بعد تألقها في ذا فويس كيدز.. أنابيلا هلال تكشف لـ الفجر الفني عن طقوسها المعتادة قبل الصعود على المسرح

تألقت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال في أول ظهور لها في الحلقة السابقة ببرنامج المواهب ذا فويس كيدز والذي يعرض على شاشة Mbc مصر، وخطفت الأنظار بأناقتها المعتادة ولباقتها في التقديم.



وقالت أنابيلا هلال في تصريح خاص للفجر الفني إنها تتبع بعض الطقوس التي تقوم بها قبل الصعود على المسرح لتقديم أي برنامج وهي أخذ خمس دقائق صمت والبدء في عمل تمارين للتنفس، كما أنها تحرص على عدم تناول وجبات ثقيلة قبل التقديم.



وأضافت أنابيلا أن هناك شعور من القلق والخوف ينتابها قبل الصعود إلى المسرح قائلة "أحيانًا يصل الأمر إلى أن أكون برجف من القلق.



وتابعت أن سر تألقها وأناقة إطلالاتها على المسرح في البرامج يرجع لفريق عمل خاص بها يهتم بذلك.



يذكر أن أنابيلا هلال تشارك أيضًا في تقديم برنامج ذا فويس سينيور، والذي يتضمن 4 حلقات فقط، وذلك لأنه يختص بمواهب الأشخاص كبار السن فالأعداد ليست كثيرة ومن المقرر أن يضم كل فرد من أعضاء لجنة التحكيم 4 مواهب يتأهلوا معه للمراحل النهائية القادمة.





ويأتي قرار "إم بي سي" باطلاق النسخة الأولى من "ذا فويس سينيور" بعدما حققت النسخة العربية من "ذا فويس"، و"ذا فويس كيدز" نجاحات كبيرة وشهرة واسعة بالوطن العربي.