شيرين عبد الوهاب تحاول حل أزمة زوجها مع مدير أعمالها السابق





أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام وغرامة 10 الآف جنيه، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال الفنانة شيرين السابق. ففي عام 2019، تقدم ياسر خليل ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال "خليل" في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.