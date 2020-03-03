شيرين عبد الوهاب تحاول حل أزمة زوجها مع مدير أعمالها السابق
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالحبس لمدة عام وغرامة 10 الآف جنيه، في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل، مدير أعمال الفنانة شيرين السابق. ففي عام 2019، تقدم ياسر خليل ببلاغ ضد الفنان حسام حبيب، يتهمه فيها بالشروع في قتله، أمام منزله، لأنه أشهر السلاح الناري في وجهه، وقال "خليل" في التحقيقات إن حسام حبيب وآخرين تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة، ما تسبب في إحداث إصابته.
وصرح رواد على مواقع التواصل الاجتماعي أن "شيرين" تحاول حل الأزمة من خلال بعض نجوم الوسط الفني للتوسط في حل المشكلة، وإقناع ياسر خليل بالتخلى عن البلاغ المقدم. هذا ولا زالت الفنانة شيرين عبد الوهاب مختفية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تبد أي ردة فعل بعد الحكم بحبس زوجها الفنان حسام حبيب لمدة عام، يأتي ذلك على الرغم من أن حسام حبيب، كشف في يناير الماضي، عن موعد عودة زوجته، شيرين، للسوشيال ميديا مرة أخرى، حيث كتب عبر خاصية القصص المصورة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إحنا شوفنا كل الدعم والحب في كلامكم الجميل، وبنوعدكم أن قريب قوي شيرين هترجع على السوشيال ميديا عشان هي كمان وحشها قوي إنها تكون وسطكم". يذكر أن تحدث رواد التواصل الاجتماعي عن شائعة زواج الفنانة شيرين من مدير أعمالها ياسر خليل، وهو ما دفعها لتنفي تلك الشائعة بنشرها صورة تجمعها به عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق عليها قائلة: "ياسر هو المسؤول عن كل شغلي، وأنا بعتبره زي أخويا وأكتر". بعدها نشرت شيرين صورة تجمع ابنتها بابن مدير أعمالها السابق، وعلقت: "بنتي (هنا) وأخوها حمزة ياسر خليل.. أخوووووها". ثم نشرت شيرين صورة على حسابها على إنستجرام، تجمعها بمدير أعمالها، لكن الصورة التي كانت حميمية بعض الشيء، تسببت في توجيه الانتقادات لشيرين وياسر، بجانب أنها أثرت على زوجة "خليل"، وترددت بقوة إشاعة أنهما (ياسر وزوجته) انفصلا بسبب تلك الصورة، فحذفت شيرين الصورة واعتذرت لزوجة ياسر وقالت: "حقك عليا أنا"، وظلت تؤكد أن العلاقة بينها وبين مدير أعمالها ما هي إلا علاقة صداقة وأخوة. وفي سنة 2016، أعلنت شيرين اعتزالها العمل الفني، وقيل إن من ضمن أسباب الاعتزال، وقوع مشاجرة حادة بين شقيق شيرين وياسر خليل، لكنها بدورها نفت ما حدث، وهاجمت من أطلقوا تلك الشائعة. وأعلنت "شيرين" في عام 2017، عن تخليها عن مدير أعمالها ياسر خليل، الذي رافقها لعدة سنوات، إذ أطلقت بيانًا صحفيًا عبر صفحتها على فيسبوك، توجّه من خلاله الشكر لـ"خليل" على سنوات العمل معها، مؤكدة فيه أنها بصدد العمل على إنشاء مكتب لإدارة أعمالها قريبًا، الأمر الذي فتح باب الأسئلة عن أسباب الانفصال الفني بينهما، لكن شيرين وياسر لم يعلقا. ومع تسريب فيديو البلهارسيا الشهير لشيرين، الذي تسبب في حالة من الهجوم عليها، أُتهم "ياسر" بتسريب الفيديو ونشره على وسائل الإعلام، لكن "ياسر" نفى تورطه بتسريب الفيديو في هذا الوقت، قائلا: "فيه ناس كتير ميعرفونيش وغيرهم يعرفوني، وأكلوا معايا عيش وملح، وفي سيرتي طول الوقت، وما وراهمش غيري.. أنا مش زعلان منكم أنا مشفق عليكم؛ لأن اللي بيعيش جواه كراهية ما بيعذبش إلا نفسه، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله".