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رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: "انا بجتهد أكتر من الشيطان" (صورة)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:30 م
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت "يوسف" في هذه الصورة مرتدية فستانا ضيقا يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وفوقه جاكت من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.

وكتبت "يوسف" على هذه الصورة قائلة: الشيطان يعمل بجهد، لكن رانيا يوسف تعمل بجهد أكثر منه.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: عسلاية يا رانيا ايه يشبهك بس بالشيطان ده انتي قمر.

وفي سياق أخر شاركت "يوسف" في العديد من المسلسلات منها عيون القلب، السبع وصايا، خطوط حمراء، موجة حارة، حرب الجواسيس، أهل كايرو، طاش ما طاش، العطار وسبع بنات، مجنون ليلى، حارة، كلمة حق، عروس البحر.


وقدمت "يوسف" العديد من الأفلام منها صرخة نملة، هو في كدة، ريجانا، كبارية، زهايمر، النيل، الكاشي ماشي، الناجون من النار، واحد صحيح.
رانيا يوسف على أحدث إطلالتها: انا بجتهد أكتر من الشيطان (صورة)
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