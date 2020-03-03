أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم برشلونة

يستهدف فريق أتليتكو مدريد التعاقد مع نجم فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في بداية الموسم القادم.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة "الماركا"، إن أتليتيكو يضع اسم راكيتيتش كأولوية لتعزيز الفريق في السوق الصيفي المقبل، خاصة وأنه لا يشارك بشكل أساسي مع البارسا.

وأوضحت الصحيفة إلى إن الروخوبلانكوس يعمل على التواصل مع البارسا لمعرفة سعر الكرواتي، والذي من المفترض ان لا يكون مبلغا كبيرا نظرا لكبر سن اللاعب.





ويعاني اللاعب الكرواتي من عدم المشاركة مع كيكي سيتين بشكل أساسي منذ قدومه إلى تدريب الفريق، ويعتمد مدرب البارسا على الثلاثي (بوسكيتس - ارثور ميلو - فرانكي دي يونج)، وأيضا يشارك ارتورو فيدال مع الثلاثي بشكل مستمر.