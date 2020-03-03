Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلتقون كبار المسؤولين والإمام الأكبر.. إجراء قرعة الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:26 م
Advertisements
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements
أجرت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، اليوم الثلاثاء، قرعة علنية؛ لاختيار الزملاء المشاركين في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، وذلك بحضور الزملاء المتقدمين.

وقال جمال عبدالرحيم إن القرعة أسفرت عن اختيار 10 من الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، من الصحف القومية والحزبية والخاصة، للمشاركة في الدورة التدريبية الـ55 لشباب الصحفيين الأفارقة.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الدورة التدريبية تُعقد في القاهرة في الفترة من 28 مارس الجاري حتى 16 إبريل المقبل، بمشاركة ممثلي 25 دولة إفريقية.

وأكد "عبدالرحيم" أن النقابة سوف تستضيف وفد الصحفيين الأفارقة المشاركين في الدورة، لزيارتها، والاطلاع على مركز التدريب ونشاطاته، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات تقدير.

وأوضح أن اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة محفوظ الأنصاري، والأمين العام سامة عباس، قاموا بوضع برنامج متكامل للزملاء المشاركين، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وشدد "عبدالرحيم" على أن هذا التعاون المثمر بين النقابة والاتحاد، يأتي في إطار اهتمام مصر بالقارة السمراء، وبعد رئاستها للاتحاد الأفريقي.

ولفت وكيل أول النقابة، إلى أن اتحاد الصحفيين الأفارقة، أُسسته نقابة الصحفيين في 23 نوفمبر عام 1974، وتولى الراحل عبدالمنعم الصاوي منصب أول رئيس للاتحاد، بهدف إيجاد حلول لمشاكل الصحافة والصحفيين في القارة الأفريقية.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في قائمة المستبعدين عن الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 4 ساعات

أتليتكو مدريد يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفجر مفاجأة بشأن الانضمام للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

منذ أقل من ساعة

عاجل .. صدمة جديدة لكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"التعليم" توضح حقيقة إخلاء المدارس بسبب "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتراجع عن صفقة زيدان المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من ستوريدج بعد إيقافه 4 أشهر

منذ أقل من نصف ساعة

صالح جمعة يرد على أزمته مع كهربا "صورة"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ليونيل ميسي يطلب نجما عالميا للبقاء في برشلونة

مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

05:53 م

عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

06:01 م

خاص - الأهلي يفاوض بديل "الجوكر" لضمه في الصيف

04:24 م

تطور جديد.. خبر سار لريال مدريد وبرشلونة بشأن صفقة الكالتشيو

05:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status