يلتقون كبار المسؤولين والإمام الأكبر.. إجراء قرعة الدورة التدريبية للصحفيين الأفارقة

أجرت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، اليوم الثلاثاء، قرعة علنية؛ لاختيار الزملاء المشاركين في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، وذلك بحضور الزملاء المتقدمين.



وقال جمال عبدالرحيم إن القرعة أسفرت عن اختيار 10 من الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، من الصحف القومية والحزبية والخاصة، للمشاركة في الدورة التدريبية الـ55 لشباب الصحفيين الأفارقة.



وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الدورة التدريبية تُعقد في القاهرة في الفترة من 28 مارس الجاري حتى 16 إبريل المقبل، بمشاركة ممثلي 25 دولة إفريقية.



وأكد "عبدالرحيم" أن النقابة سوف تستضيف وفد الصحفيين الأفارقة المشاركين في الدورة، لزيارتها، والاطلاع على مركز التدريب ونشاطاته، بالإضافة إلى تسليمهم شهادات تقدير.



وأوضح أن اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة محفوظ الأنصاري، والأمين العام سامة عباس، قاموا بوضع برنامج متكامل للزملاء المشاركين، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين، من بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.



وشدد "عبدالرحيم" على أن هذا التعاون المثمر بين النقابة والاتحاد، يأتي في إطار اهتمام مصر بالقارة السمراء، وبعد رئاستها للاتحاد الأفريقي.



ولفت وكيل أول النقابة، إلى أن اتحاد الصحفيين الأفارقة، أُسسته نقابة الصحفيين في 23 نوفمبر عام 1974، وتولى الراحل عبدالمنعم الصاوي منصب أول رئيس للاتحاد، بهدف إيجاد حلول لمشاكل الصحافة والصحفيين في القارة الأفريقية.