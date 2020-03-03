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أول تعليق من ستوريدج بعد إيقافه 4 أشهر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:25 م
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ستوريدج
ستوريدج
وكالات
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أكد مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، دانييل ستوريدج، أنه يشعر بأنه محطم، بعد إيقافه حتى يونيو (حزيران) من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب انتهاك لوائح المراهنات.

قال ستوريدج في فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب: "أشعر بالاستياء لأن موسمي انتهى، أنا محطم".

واتهم ستوريدج بتمرير معلومات انتقاله المحتمل من ليفربول في يناير (كانون الثاني) 2018 لأصدقائه وأقاربه والتي استخدمت في المراهنات.

وأضاف ستوريدج: "سأواصل العمل من أجل السماح للاعبي كرة القدم المحترفين بالحديث إلى عائلاتهم وأصدقائهم بحرية دون خطر مواجهة اتهامات".

وتابع: "أشعر بأن شركات المراهنات وممارسات الناس التي تراهن على انتقال اللاعبين من الأندية يجب أن تتوقف".

وانضم ستوريدج إلى طرابزون سبور بعقد لمدة 3 أعوام في أغسطس (آب)، وسجل 7 أهداف، وصنع 4 مع النادي التركي في جميع المسابقات.

وشكر المهاجم الإنجليزي النادي، وقال إنه لم يكن لديه أي خيار سوى الرحيل.
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