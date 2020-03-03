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صعود حاد في أسعار الذهب بعد قرار خفض الفائدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:22 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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صعدت أسعار الذهب بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة 50 نقطة لمجابهة أثار تفشي فيروس كورونا.

وأعلن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع استعدادهم لاستخدام كافة الأدوات لحماية الاقتصاد العالمي.

وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 2.5 بالمائة ليتسجل 1642.80 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم للذهب بنحو 3.1 بالمائة ليسجل 1639.42 دولار للأوقية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 97.043.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سعر الذهب العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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