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خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:21 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقت جماهير الأهلي، خبرا سارا، بشأن نجم الفريق حمدي فتحي، والذي يغيب عن المارد الأحمر منذ نوفمبر الماضي.


وتلقى الجهاز الطبي في الأهلي، تقريرا طبيا جديدا عن حالة اللاعب، من الخبير الألماني هيرمان ماير، يفيد بتحسن حالة اللاعب.

 

وكان الطبيب الألماني ماير، قد أجرى جراحة غضروف الركبة لفتحي في ألمانيا، بعد تعرض اللاعب لإصابة أثناء وجوده في معسكر المنتخب المصري نوفمبر الماضي.

 

وأكد تقرير الطبيب الألماني، أن حالة حمدي فتحي، مطمئنة إلى حد كبير، والبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يقوم بتنفيذه داخل مقر النادي في القاهرة يسير بصورة نموذجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

 

وطالب الخبير الألماني باستمرار اللاعب في تنفيذ الجزء المتبقي من البرنامج العلاجي والتأهيلي، وأبدى تفاؤله بتحسن حالة فتحي بشكل كبير. 

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