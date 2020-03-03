كتاب "شربة الحاج داود" تنبأ بفيروس كورونا قبل انتشاره عالمي.. شاهد ماذا سيحدث داخل مصر

تنبأ الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، بظهور فيروس كورونا، عبر كتابه شربة الحاج داود الذي نشر في عام 2014، وتداول رواد السوشيال ميديا صور لصفحات الكتاب يظهر فيها تفاصيل المرض، حيث شرح كيف سيظهر ومن هم الذين سيتعرضون له ومن سيؤثر فيهم.





وجاء نص الكتاب موضحًا فيروس كورونا كالتالي: "لا أشعر أن مشكلة فيروس كورونا خطيرة لهذا الحد إذا وصل إلى مصر والسبب سأشرحه حالًا"، متابعا: "عندما وصل كورونا إلى مصر يحمل الاسم المخيف ومعناه المتلازمة التنفسية الخاصة بالشرق الأوسط الناجمة عن فيروس كورونا".





ولكن المعلومة المنقوصة لدي البعض، أن فيروس كورونا ظهر بالفعل سنة 2012، في المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الأخرى من قبل على سنوات متفرقة، إي أن الكاتب والروائي "أحمد خالد توفيق" لم يتنبأ بالفيروس، بل أن الفيروس الخبيث كان موجودًا بالفعل من قبل.





وسخر الروائي "أحمد خالد توفيق" من حال وصول الفيروس إلى مصر: "من البداية كانت العملية صعبة، إن عبور الطريق بالنسبة لفيروس مسالم عملية شبه مستحيلة، وسط أزمة المرور المستعصية والميكروباصات المجنونة".





وسخر الراحل أيضًا من تعامل المصريين حال دخول الفيروس إلى البلاد، قائلًا: "لاحظ أشياء عديدة في جسم من حاول أن يصيبهم.. هناك الكثير جدًا من دخان العادم ودخان السجائر ودخان الشيشة والغاز المسيل للدموع، هؤلاء القوم يتنفسون دخانًا لا هواء، والجو ملوث بشكل لا يوصف".





ولا يزال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يهدد العالم، إذ استمر في حصده للأرواح وتجاوز عدد الوفيات 3000 شخص، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 85 ألف شخص بجميع أنحاء العالم، وأدى ذلك لإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الدولية بسبب انتشار المرض القاتل، وتغيير وصفه من "وباء" إلى "جائحة".



