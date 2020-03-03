عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فعاليات مؤتمر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من مقر السفارة المصرية في الصين، حيث ألقت بيانا محدثا بشأن حالات الكورونا التي يتم الاشتباه بها بجمهورية مصر العربية ونتائج التحليل، حتى الاثنين 2 مارس.









وأعلنت زايد إجراء تحاليل لـ1447 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذين تم الإعلان عنهما مسبقًا.





وأشارت إلى أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحى.



