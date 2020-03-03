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عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:17 م
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الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، فعاليات مؤتمر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، من مقر السفارة المصرية في الصين، حيث ألقت بيانا محدثا بشأن حالات الكورونا التي يتم الاشتباه بها بجمهورية مصر العربية ونتائج التحليل، حتى الاثنين 2 مارس.

 

وأعلنت زايد إجراء تحاليل لـ1447 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية ما عدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذين تم الإعلان عنهما مسبقًا.

وأشارت إلى أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحى.

وأوضحت أن الحالة الثانية لشخص أجنبى، تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضى، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة، وتم إجراء التحاليل اللازمة للمخالطين له، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيالهم، وتزويد مقر عمله بعيادات للمسح الطبى.
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