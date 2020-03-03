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الرجاء يقتنص نقطة من الأوليمبي بالقسم الثاني

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تعادل فريق الرجاء مع نظيره فريق الأوليمبي سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب الأوليمبي في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

دخل الأوليمبي بقيادة كيتا اللقاء بتشكيل مكون من : هاني جمال، وأحمد صالح، وكريم عصمت، ومحمد رجب، وعلاء عبد العظيم، وخالد الشيخ، وطه إبراهيم، ومحمد العديسي، ومحمد خليفة، ومروان شاهين، ومحمد كرسبو

بينما دخل الرجاء بقيادة محمود نبيل اللقاء بتشكيل مكون من: عمرو شعبان، ومحمد إسماعيل، وسعيد أحمد، وأحمد إسماعيل، وهشام صلاح، ومحمود قرني، وغريب ياسر، وإبراهيم رخا، وعزت جمال، ومحمد حمبوزو، ووائل فراج.

إستحوذ نادي الأوليمبي علي معظم أحداث المباراة وأضاع لاعبية محمد كرسبو والعديسي العديد من الفرص وأجري كيتا تغيرا هجوميا بنزول ستيفين المحترف النيجيري الذي شكل خطورة علي مرمي الرجاء وكاد الرجاء أن يخطف المباراة في اللحظات الأخيرة ولكن فشل البديل طارق سالم في إستغلال أحدي الفرص السهلة في الوقت المحتسب بدل من الضائع لينتهي اللقاء بالتعادل سلبيا.

التعادل رفع رصيد الرجاء إلى 26 ويرفع الأوليمبي رصيدة للنقطة 16 ويزداد موقفة صعوبة في جدول المجموعة.

أدار اللقاء تحكيميا الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وعاونة كل من : يوسف البساطي مساعد أول، وهاني العراقي مساعد ثانى، ومحمد العتباني حكم رابع.

وكانت مباريات نفس الجولة قد أسفرت عن فوز دمنهور علي مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف، وحقق غزل المحلة فوزا صعبا علي دكرنس بهدف نظيف، وفي مطروح أوقف الحمام المطروحي قطار إنتصارات فاركو بعد التعادل معهم سلبيا ، وحقق المنصورة فوزا غاليا خارج الديار علي بلدية المحلة بهدفين لهدف.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة
2- فاركو 31 نقطة
3- غزل المحلة 29 نقطة
4- المنصورة 27 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- دكرنس 25 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 23 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 17 نقطة
10- الأوليمبي 16 نقطة
11- مالية كفر الزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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