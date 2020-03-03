لهذا السبب.. سمير صبري يتصدر تريند "جوجل"

تصدر الفنان سمير صبري، مركزًا متقدمًا في قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد حلوله ضيفًا في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس.



وتحدث الفنان سمير صبري، في أمور كثيرة منها مشاركته في فيلم "نص ساعة جواز"، التي جاءت له عن طريق الصدفة، حيث شاهده المخرج فطين عبدالوهاب في فيلم "البحث عن فضيحة"، وطالبه بالذهاب إلى استوديو مصر؛ لتسجيل أغنية مع الفنانة الراحلة شادية.







وحكى سمير أن شادية في ذلك الوقت كانت تقوم بتسجيل أغنية لكي "تغيظ بها" رشدي أباظة في الفليم، فذهب لكي يعرف الموسيقى واللحن، وجد بليغ حمدي يعزف الموسيقى الخاصة بالأغنية فأعجبه اللحن، ووجد نفسه يغني "حلوة الدنيا حلوة"، فاستمعت إليه شادية وقامت بسؤاله عن كاتب تلك الكلمات، فأخبرها أنه من قام بكتابتها، فنادت على بليغ وجعلته يستمع إلى كلماته ونالت الكلمات على إعجابه، وتحدثت شادية مع بليغ لكي يغني سمير سطر بالإنجليزي، وهي سطر باللغة العربية.