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روسيا ترفض مزاعم الأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب في سوريا 2019

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، ادعاءات الأمم المتحدة بأن روسيا ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب في سوريا في العام 2019، قائلًا، إن محققي الأمم المتحدة ليسوا في وضع يسمح لهم بمعرفة ما يحدث على الأرض.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: "نحن نرفض بشدة هذه الاتهامات. من الواضح أنه لا يمكن أن تحصل لجنة واحدة على معلومات موثوقة عما يحدث على أرض الواقع."، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "بيسكوف"، أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الهجمات التي تشنها الجماعات المتشددة، مما يعني أنه على الأقل كانت الأحكام الصادرة عن اللجنة من جانب واحد، موضحًا: "نحن لا نتفق مطلقًا مع هذه التصريحات".

كشف تقرير أصدرته يوم الاثنين لجنة تابعة للأمم المتحدة أن روسيا - الحليف الرئيسي للحكومة السورية ضد المتمردين والمتشددين - شنت غارات جوية على سوق شعبي ومخيم للنازحين أسفرت عن مقتل العشرات من المدنيين في يوليو وأغسطس.

وقال التقرير: "في كلتا الحالتين، لم يوجه سلاح الجو الروسي الهجمات على هدف عسكري محدد، يصل إلى حد جريمة الحرب المتمثلة في شن هجمات عشوائية في المناطق المدنية".

ألقى تقرير الأمم المتحدة باللوم على روسيا في غارة جوية على مدينة معرة النعمان في 22 يوليو عندما قتل 43 مدنيا على الأقل. دمر مبنيان سكنيان و 25 متجراً بعد أن غادرت طائرتان روسيتان على الأقل قاعدة حميم الجوية وطوقت المنطقة ،
وقال انه.

وقال عضو لجنة لجنة الأمم المتحدة هاني مجلي: "لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه كانت طائرات روسية مع طيارين روس".

غطى تقرير الاثنين الفترة من يوليو 2019 إلى منتصف يناير 2020.
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