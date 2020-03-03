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جوارديولا يكشف موعد مشاركة ساني مع مانشستر سيتي
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:08 م
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أحمد عصام
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كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقف اللاعب الألماني ليروى ساني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "ليروي ساني غير جاهز بعد للمشاركة بعد 6 أشهر من الغياب، ويحتاج لمراحل من أجل العودة، ويكون لديه شعور جيد، ولكنك تحتاج للثقة إنه يقوم بالخطوات الطبيعية من أجل العودة".
وأضاف عن مواجهة شيفيلد وينزداي : " إنه أمر رائع للغاية ما قمنا به في كأس كاراباو في السنوات الأخيرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي بطولة صعبة دائما، وإنها مهمة للبلد ولكل الأندية في إنجلترا".
وتابع : "يمكننا التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يتعين علينا فعله، التركيز على هذا الأمر في مواجهة تعد صعبة ضد خصم مجهول بالنسبة لنا".
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