جوارديولا يكشف موعد مشاركة ساني مع مانشستر سيتي





كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقف اللاعب الألماني ليروى ساني مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "‏ليروي ساني غير جاهز بعد للمشاركة بعد 6 أشهر من الغياب، ويحتاج لمراحل من أجل العودة، ويكون لديه شعور جيد، ولكنك تحتاج للثقة إنه يقوم بالخطوات الطبيعية من أجل العودة".





وأضاف عن مواجهة شيفيلد وينزداي : "‏ إنه أمر رائع للغاية ما قمنا به في كأس كاراباو في السنوات الأخيرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي بطولة صعبة دائما، وإنها مهمة للبلد ولكل الأندية في إنجلترا".





وتابع : "يمكننا التأهل إلى ربع النهائي، وهذا ما يتعين علينا فعله، التركيز على هذا الأمر في مواجهة تعد صعبة ضد خصم مجهول بالنسبة لنا".



