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المتهم بقتل نجل شقيقه بالسيدة زينب ينهي حياة محتجز داخل قسم الجيزة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:08 م
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المتهم
المتهم
إيمان عبد العاطي
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قتل المتهم بقتل نجل شقيقه بعد تعذيبه داخل شقته بمنطقة الجيزة، وإلقاء جثته بالقرب من معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، محتجز داخل قسم شرطة الجيزة.

كانت النيابة العامة بالسيدة زينب، قد حولت قضية قتل شاب على يد عمه إلى النيابة العامة بالجيزة، لتنفيذ جريمته بالجيزة، والتخلص منها بالسيدة زينب.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، عن التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل طفل على يد عمه بسبب السرقة بالسيدة زينب.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السیدة زینب مفاده تلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العیني ـ دائرة القسم بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العیني وعلى الفور انتقلت النقيب خالد جبر معاون المباحث وعثر على جثة لذكر " مجھول الھویة " لشخص في العقد الثاني من العمر.

یرتدي ملابسه كاملة مسجاة على ظھرھا بمحل البلاغ، وبھا إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة، بالجسم وعثر بحوزتھ على متعلقات شخصیة عبارة عن 2 اسورة معصم "حظاظة"، سلسلة فضیة، دبلة فضیة، مفتاح معدني، وتم نقلھا لمشرحة النیابة بزینھم.

وبمتابعة تقریر الصفة التشریحیة لجثة المتوفي تبین وجود كدمات شرطية مزدوجة مسحجة بأماكن متفرقة بالجسم، وأثار تكبیل بالقدمین والیدین ویرجح استخدام خرطوم أو عصا مرنة لإحداث الإصابات المنوه عنھا ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة وفحص المترددین على مشرحة النیابة أمكن تحدید والدة المجني علیھ وتبین أنھا تدعى م أ، 34 سنة، ربة منزل وبسؤالھا أقرت بتعرفھا على الجثة وأقرت بأنھا لنجلھا ن م، 16 سنة، عامل ومقیم طرف عمھا ع ع، 40 سنة، فرارجي والسابق.

اتھامھ في قضیتین " مخدرات، اغتصاب " أخرھما 24712 لسنة 2010م الجیزة جیزة " اغتصاب " لسابقة انفصالھا عن والده المقید الحریة على ذمة قضیة بلطجة، وزواجھا من آخر، ونفت علمھا بملابسات وفاتھ بتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقیق والد المجني علیھ ع ع.

وبتقنین الإجراءات تم استھدافھ بمأموریة بالتنسیق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجیزة أسفرت عن ضبطھ وبمواجهته أقر بأن نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنھ من قیام المجني علیھ بارتكاب العدید من وقائع السرقات بذات المنطقة وأخرھا سرقة دراجة ھوائیة من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة".

واحتجزه بالشقة سكنه وتوثیقه باستخدام "حبل" والتعدي علیه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستیك" محدثًا ما بھ من إصابات بدعوى تأدیبه، وأثناء ذلك شعر المجني علیھ بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقھ س د، 17 سنة، عامل ومقیم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخاریة " ملك والد المجني علیھ " في محاولة لإسعافھ بمستشفى قصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاتھ فقاما بالتخلص منھ بمحل العثور، ولاذا بالفرارو تم بإرشاد المتھم ضبط الأخیر وبمواجھتھ بما جاء بأقوال عمھ " المتھم الأول " أیدھا


وأقر باقتصار دوره على مساعدة المتھم الأول في التخلص من جثة المجني علیھ والاتفاق فیما بینھما على اختلاق روایة ھروبھ من مسكنھم وتم بإرشاد المتھم الأول بمسكنھ ضبط ملابس الداخلیة وحذاء خاصین بالمجني دراجة بخاریة ماركة بوكسر سوداء اللون " بدون لوحات معدنیة "، حبل، خرطوم بلاستیك، والــمـــســتــخــدمــیــن فــي ارتــكــاب الــواقــعــة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.
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