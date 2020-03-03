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ليلى علوي تتعرض للتحرش في سوهاج: "مبحبش حد يحط ايده عليا"

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:17 م
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ليلى علوي
ليلى علوي
مي مرسي
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كشفت الفنانة ليلى علوي، عن تعرضها للتحرش من أحد معجبيها من محافظة سوهاج وذكرت أنه قام بوضع يده على كتفها عند تصويره معها خلال زيارتها لقرية الشيخ زين الدين عند مشاركتها في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.

وعبرت عن استيائها من تصرف هذا الرجل قائلة: "مبحبش حد يحط إيده عليا لأنه مش من حقه ممكن يتصور معايا من غير ما يحط ايده".

ويذكر أن الفنانة ليلى علوي شاركت في احتفالات صندوق تحيا مصر بتجهيز 100 هي والفنانة لبلبة وشاركن الأهالي في فرحتهم.

والجدير بالذكر أن من المقرر عرض فيلم ليلى علوي الجديد "التاريخ السري لكوثر" ولكن لم يتم تحديد معاد له حتى الآن.
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ليلى علوي قصة تعرضها للتحرش الرى التصر

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