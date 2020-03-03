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دنيا سمير غانم تخرج عن سيطرتها وتكسر الأطباق (فيديو)

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:53 م
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بوابة الفجر
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نشرت الفنانة دنيا سمير غانم مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء قيامها بتكسير الأطباق في أحد المطاعم، وذلك عبر خاصية القصص المصورة (Story) على حسابها بـ"إنستجرام".


ربما يحدث الفيديو نوعًا من الاستغراب، لقيام الفنانة المصرية بتكسير الأطباق بينما يشجعها ضيوف المطعم بالتصفيق، فيما تظهر كثير من بقايا الأطباق على أرضية المطعم الموجود في مدينة دبي.


هذا النظام يعتمده المطعم اليوناني Opa للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقاتهم، فبالإضافة إلى تقديمه أطباقاً يونانية شهية، يقدم المطعم فقرة ليحطم الزبائن الأطباق، وكذلك للرقص، وذلك بغية إسعاد زبائنه.
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دنيا سمير غانم الرى

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