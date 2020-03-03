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هل يجوز الذهاب للأماكن التي ينتشر فيها وباء؟.. حديث صحيح يكشف

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:02 م
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كورونا
كورونا
عمر أحمد
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تحدث نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي عن حديث شريف عن الرسول "صلى الله عليه وسلم"، يحدث فيه الناس بأن إذا ظهر وباء في إي بقعة في بقاع الأرض، غير مستحب أن يذهب أحد إليها ولا يخرج من تلك البقعة أحد حتى لا ينشر الوباء خارجًا، وذلك بعد ظهور حالات عديدة مصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وجاء نص الحديثان الصحيحان كالتالي: "عن عبدالرحمن بن عوف، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ: إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرْضٍ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَحَمِدَ اللَّه تَعَالى عُمَرُ  وَانْصَرَفَ". متفقٌ عَلَيْهِ.

"وعن أسامة بن زيد عن النبي ﷺ قال: "إذَا سمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإذَا وقَعَ بِأَرْضٍ، وَأَنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا". متفقٌ عليهِ".

كلاهما حديثان صحيحان متفق عليهم، ويحثنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نذهب للأماكن التي ينتشر فيها وباء، حتى لايتعرض الإنسان لخطأ الإصابة به، ويصيب من هم معه، وغير مستحب أن يخرج أحد المصابين من تلك البقعة حتى لا ينشرها للأشخاص ويصيبهم بالعدوى.
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