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عاجل - قرار جديد من السلطات التونسية بشأن مباراة الزمالك والترجي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:01 م
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
وكالات
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وافقت السلطات التونسية على طرح تذاكر، في حدود طاقة استيعاب مدرجات ملعب رادس، التي تسع 60 ألف مشجع، في مباراتي الترجي أمام الزمالك المصري، والنجم الساحلي أمام الوداد الرياضي المغربي.

أوضحت إدارة النجم الساحلي في بيان لها، أن الاجتماع التنسيقي الذي جمع لجنتي التنظيم بالنجم والترجي، مع ممثلي وزارة الداخلية، في إطار الإعداد لمباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، أسفر عن منح نفس عدد التذاكر لجماهير الفريقين في حدود طاقة استيعاب ملعب رادس.

ولدواعي أمنية، يفترض أن يبلغ حضور جماهير فريقي الترجي والنجم بنحو 50 ألف متفرج.

ويخوض الترجي في النسختين الماضيتين، من بين أربعة ألقاب فاز بها، مباراة صعبة أمام الزمالك، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الزمالك 3-1.

وقررت إدارة النادي، نظرا لأهمية المباراة، فتح الأقسام الجنوبية من المدرجات خلف المرمى، بعد أن كانت مغلقة لعدة أشهر بسبب أحداث شغب.

ويخوض النجم مبارياته في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب رادس، الذي يبعد نحو 120 كيلومتراً عن معقله الرئيسي في ملعب مدينة سوسة، بسبب أشغال التوسعة الجارية به.
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا الزمالك الترجي

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