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مفاجأة.. فايلر يستقر على تشكيلة الأهلي أمام صن داونز بالإياب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:53 م
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بوابة الفجر
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به الأحمر اللقاء المقبل أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويفكر فايلر في الاعتماد على نفس تشكيلة الاهلي الذي خاض به اللقاء الماضي أمام صن دوانز في الذهاب بملعب ستاد القاهرة الدولي والذي حسمه الاهلي بهدفين مقابل لاشئ.


ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلى على النحو التالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولى، أحمد فتحى

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة

الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايى، مروان محسن


وشهدت الساعات الماضية تعافى الثنائى جونيور أجايى وأحمد فتحى من حالة الإجهاد التى اشتكى منها الثنائى خلال لقاء الذهاب.

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