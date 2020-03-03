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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 3-3-2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 3-3-2020 .


قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان صادر اليوم الثلاثاء، خفض معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة.


استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بندوة تحت عنوان "رؤية استراتيجية للعمران فى مصر" بجامعة القاهرة، المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وجهود وزارة الإسكان فى تنفيذ مخرجات هذا المخطط، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وحشد كبير من أساتذة وطلاب جامعة القاهرة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة. 


قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددو،  إن مصر تقدمت إلى المركز الـ77 في مؤشر الحصول على الكهرباء عام 2020 مقارنة بالمركز الـ 145 في عام 2015، وبذلك تتقدم 68 مركز خلال الـ5سنوات الماضية.


بدأ وزراء أوبك التوافد على فيينا اليوم الثلاثاء، إذ تناقش المنظمة ما إذا كانت ستزيد خفض إنتاج النفط لمواجهة تدهور الطلب الناجم عن الانتشار العالمى لفيروس كورونا الجديد.


قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه السادة نواب الوزير، ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وعدد من قيادات الوزارة بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مدينة المعرفة التي يتم انشائها على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تأتي تكريسا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية؛ حيث تضم مراكز للبحوث والابتكار التكنولوجي، والتدريب المتخصص في التكنولوجيات المتقدمة، بالإضافة الى مقرات للشركات العالمية والمحلية والشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


تضررت أنشطة المصانع في اليابان، وسجلت أكبر انكماش في نحو أربعة أعوام في فبراير، ما ينذر بالخطر للقطاع الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.


قال الدكتورأسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن مكافحة فيروس كورونا تتطلب تكاتف جميع الدول العالمية من خلال وضع خطة تحت إشراف منظمة الصحة العالمية تقيد انتشار الفيروس وانتقاله بين الدول.


قال رئيس منظمة التجارة العالمية اليوم إنه يتوقع أن يكون لوباء فيروس كورونا تأثير "ملموس" على الاقتصاد العالمي، مضيفا أن خططا لعقد اجتماع على مستوى الوزراء في يونيو تسير قدما.


أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والتي وصلت الي 1.4 مليار جنيه.


أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لقيامها بعمل صيانة لرافعى ألماظة الجديد والقديم الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق.


افتتح طارق الملا وزير البترول، الجناح المصري بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعدين "PDAC"، المنعقد في مدينة تورنتو بكندا، بحسب بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء.


قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تستهدف الانتهاء من وضع مخطط عام لتطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال شهرين.


صرح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه جار تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجارٍ استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.


صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة إسكان اجتماعى(402 عمارة)بمدينة السادات بمناطق(السكنية الـ25 – حى النور - الفردوس) بالمدينة، وجارٍ تنفيذ 200 وحدة إسكان اجتماعى بالمنطقة السكنية الـ25، وجارٍ الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء عدد 576 وحدة إسكان اجتماعى بحى الفردوس بالمدينة.


قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وبعثة الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بزيارة ميدانية إلى مشروعات تنمية سيناء فى شرق بورسعيد، حيث تضمنت الزيارة، زيارة كل من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر شرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.


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وزراء اوبك وباء فيروس كورونا تنميه المصانع اليابانية المؤتمر الدولي للتعدين الكويت الصحة الرى اخبار البورصة

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